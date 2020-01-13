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13.01.2020 (10:47)

С ними будут проведены занятия по вождению, тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовке.

В Учебном центре военной полиции в Северной Осетии состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года.

200 курсантов начали обучение по программам подготовки и переподготовки военнослужащих военной полиции с применением боевого опыта современных вооруженных конфликтов

Курсантам предстоят занятия по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам обучения. Содержание и методологические установки курсов основаны на опыте и особенностях выполнения специальных задач военной полицией как на территории России, так и за ее пределами.

При успешном завершении обучения военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия. Прежде в Вооружённых Силах оружие нелетального действия и спецсредства не применялись.

В Учебном центре военной полиции за время его существования прошли обучение более 3,5 тыс. человек.

Справочно:

В 2017 году во Владикавказе состоялось открытие первого в истории России Учебного центра военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Центр состоит из целого комплекса объектов, включающих в себя военную комендатуру г. Владикавказа, автомобильную инспекцию с площадками технического осмотра, территориальное Управление военной полиции ВС РФ. Здесь же размещены общежитие и учебный корпус.

В центре готовят специалистов, которые будут отвечать за правопорядок, воинскую дисциплину, охрану и обеспечение безопасности дорожного движения в вооруженных силах страны, а также выполнять миротворческую миссию за ее пределами.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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