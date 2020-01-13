13.01.2020 (10:39)
Экипажи истребителей МиГ-29 военной базы в Армении выполнили прикрытие тактических групп в ходе тактического розыгрыша
Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни (Армении) выполнили перехват воздушных целей условного противника, прикрытие огневых позиций, военной техники и живой силы ротной тактической группы мотострелкового соединения.
В рамках тренировки военнослужащие мотострелковых подразделений действуют в едином замысле во взаимодействии с летчиками истребителей МиГ-29.
Во время тренировки летчики парами и звеньями выполняют задачи в воздухе с элементами простого и сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих нарушение государственной границы самолетами условного противника, и прикрытию мотострелковых подразделений, действующих в ротной тактической группе на полигоне Алагяз.
Особое внимание в ходе полетов летчиками уделяется поиску воздушных целей, применению по ним электронно-пусковых ракет и принудительной посадке на военный аэродром Эребуни самолетов-нарушителей условного противника.
В практической тренировке принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной специальной и авиационной техники.