13.01.2020 (10:23)

Аэромобильные группы ЮВО в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых задач по ликвидации удаленных сил условного противника

Аэромобильные группы мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых задач тактического воздушного десанта.

В ходе учебы на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие осваивают навыки беспарашютного десантирования на различные рельефы местности, а также огневого поражения пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов.

Основными принципами подготовки аэромобильных групп являются автономность и способность ликвидировать противника, находящегося на удалении. Подразделения предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху.

Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плана боевой подготовки, принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО.

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