Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2020 (10:23)

Аэромобильные группы ЮВО в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых задач по ликвидации удаленных сил условного противника

Аэромобильные группы мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых задач тактического воздушного десанта.

В ходе учебы на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие осваивают навыки беспарашютного десантирования на различные рельефы местности, а также огневого поражения пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов.

Основными принципами подготовки аэромобильных групп являются автономность и способность ликвидировать противника, находящегося на удалении. Подразделения предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху.

Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плана боевой подготовки, принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В центре подготовки и боевого применения ВКС состоялась встреча членов отряда Юнармии Астраханской области
На кораблях Каспийской флотилии прошли тренировки по борьбе за живучесть
Военнослужащие ЮВО в Армении приняли участие в благотворительной акции «Подари жизнь!»
Повара ЮВО на Северном Кавказе приступили к подготовке к соревнованиям «Полевая кухня»

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false