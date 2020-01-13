13.01.2020 (10:21)

Артиллеристы ЮВО отработали задачи контрбатарейной борьбы в Чечне

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне, отработали задачи контрбатарейной борьбы.

Гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.

Военнослужащие выполнили задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня РСЗО «Град-М».

В тренировках приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной техники. Занятия проводились на общевойсковых полигонах, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

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