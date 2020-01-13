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13.01.2020 (09:50)

Российские вертолетчики провели бомбометание на учениях в Таджикистане

Российские вертолётчики 201-й военной базы провели бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет в ходе летно-тактического учения в Таджикистане.

На полигоне Ляур в ходе основного этапа учения экипажи вертолетов Ми-8 отработали переброску тактического десанта на горный хребет, а также огневое прикрытие танковых и мотострелковых подразделений, находящихся в наступлении и обороне. Получив от разведывательных групп координаты районов сосредоточений условного противника, лётчики применили 100-килограммовые осколочно-фугасные авиабомбы, а для поражения мишеней, имитирующих бронетехнику, использовали неуправляемые кумулятивно-осколочные и бронебойные ракеты.

В однодневном лётно-тактическом учении было задействовано свыше 500 человек личного состава и около 100 единиц вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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