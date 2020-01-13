13.01.2020 (06:01)

В соединения и воинских частях Амурского объединения ВВО создаются военно-исторические и литературные кружки

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, будут созданы военно-исторические и литературные кружки.

Развитие данных направлений связано с объявлением 2020 года - Годом памяти и славы. Также решение обусловлено празднованием в текущем году 150-летия со дня рождения отечественного писателя И.А. Бунина.

Кружки будут создаваться на базе библиотек, клубов и гарнизонных домов офицеров. Руководителями кружков будут назначены специалисты обладающие необходимыми знаниями, способностями и опытом. Планируется привлечение к кружковым занятиям писателей, представителей общественности, а также посещение активистами ветеранов Великой Отечественной войны и региональных музеев.

Занятия планируется проводить в свободное время. Это будет способствовать интеллектуальному и творческому развитию военнослужащих по призыву и по контракту.

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