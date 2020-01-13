13.01.2020 (07:41)

В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, проведена радиотренировка с привлечением новейших систем связи и коммуникаций.

В общевойсковом объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, проведена радиотренировка в рамках проверки систем управления и взаимодействия воинской части с другими соединениями и структурными подразделениями зоны ответственности в регионе.

Тренировки проходили с целью поддержания системы связи объединения в состоянии постоянной боевой готовности. Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, связисты отработали совместные задачи с подразделениями связи, взаимодействующих силовых ведомств и органов управления при решении кризисных ситуаций в зоне ответственности. В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Интенсивность и полнота отработки задач, в ходе проведения тренировки, позволила командованию сделать вывод, об удовлетворительной готовности подразделений связи, к выполнению задач по предназначению.

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