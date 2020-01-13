Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.01.2020 (07:41)

В общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, проведена радиотренировка с привлечением новейших систем связи и коммуникаций.

В общевойсковом объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, проведена  радиотренировка в рамках проверки систем управления и взаимодействия воинской части с другими соединениями и структурными подразделениями зоны ответственности в регионе.

Тренировки проходили с целью поддержания системы связи объединения в состоянии постоянной боевой готовности. Особое внимание уделялось вопросам резервирования альтернативных каналов связи в случае блокировки основного, техническими средствами условного противника.

Кроме того, связисты отработали совместные задачи с подразделениями связи, взаимодействующих силовых ведомств и органов управления при решении кризисных ситуаций в зоне ответственности. В практических действиях применялись современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи и новейшие радиостанции средней мощности и спутниковой связи.

Интенсивность и полнота отработки задач, в ходе проведения тренировки, позволила командованию сделать вывод, об удовлетворительной готовности подразделений связи, к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На базе общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии состоялось ежегодное собрание женского совета
Военнослужащие города Хабаровска посмотрели кинопремьеру художе-ственного фильма "Союз спасения"
Юнармейцы Якутии провели соревнования по лазертагу
Инспекторы ВАИ ВВО совместно с ГИБДД провели акцию в Амурском территориальном гарнизоне

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false