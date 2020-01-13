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13.01.2020 (05:37)

На базе общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии состоялось ежегодное собрание женского совета

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в военном гарнизоне Сосновый Бор Республики Бурятия, прошло ежегодное собрание женского совета с участием гражданского персонала соединений и частей, а также жен и матерей военнослужащих, активно участвующих в жизни армии.

В этом году мероприятие состоялось в расширенном формате, под руководством заместителя командующего объединением по военно-политической работе полковника Игоря Сокола.

Основными вопросами собрания стали: обсуждение особенностей прохождения военной службы в настоящее время, вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, аспекты духовно-патриотического воспитания.

Действующая женская общественная организация активно оказывает помощь командованию соединений, при решении социально-бытовых проблем многодетных семей, организации досуга детей военнослужащих.

На постоянной основе женсовет организует большое количество культурно-массовых мероприятий различной тематики. Так же регулярно проводят собрания с членами семей военнослужащих по интересующим их вопросам, помогают в трудоустройстве  жен военнослужащих.

Всего на территории Бурятии проживает свыше 3000 семей и более 5000 детей военнослужащих. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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