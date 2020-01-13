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13.01.2020 (07:28)

Воинские части ЦВО в Поволжье получили 10 единиц новой техники связи

Воинские части Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской, Пензенской и Саратовской областях, получили 10 единиц новой техники связи.

На вооружение пришли передвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 на базе автомобилей высокой проходимости КамАЗ-4350, базовые комплексы аппаратных управления связью «Редут-2УС» и командно-штабные машины оперативно-тактического звена Р-419. Каждая из них способна решать задачи, которые ранее выполнялись с привлечением по 2-5 машин. Новые комплексы приспособлены к работе в ограниченные сроки, в сложных климатических и погодных условиях, способны создать не только радиорелейные, или кабельные линии связи, но и беспроводную сеть цифровой связи. В функциональность входят обработка, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также имеется возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен быстро получать необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Новая техника позволит значительно увеличить качество связи, а также сократить время на передачу сигналов, в том числе боевого управления.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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