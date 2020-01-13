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13.01.2020 (07:19)

На Камчатке новобранцы зенитного ракетного полка приняли присягу на верность Родине

По традиции на церемонии принятия присяги присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, представители администраций Камчатского края и города Петропавловск-Камчатский, родительских комитетов, а также родственники молодых солдат. По окончанию торжественных мероприятий гости встретились с командованием соединения, после чего командир провел экскурсию, на которой родители ознакомились с историей части, местами проживания и отдыха военнослужащих.

Перед принятием присяги будущие защитники Отечества успешно окончили одномесячный курс молодого бойца. За это время каждый молодой человек прошел медицинское освидетельствование, проверку на профессиональную пригодность, а также были получены знания по основам строевой, огневой и специальной подготовки. 

В ближайшее время присягнувшие на верность Родине бойцы будут распределены на штатные должности зенитного ракетного полка, в том числе пополнят расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», стоящей на охране воздушных рубежей      на Северо-востоке России.

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Метки:
Тихоокеанский флот
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