13.01.2020 (07:15)

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ТОФ решают задачи полевого выхода

В рамках полевого выхода подразделения в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин.

Также ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции.

К отработке задач полевого выхода привлечено более 200 военнослужащих и 50 единиц автомобильной и специальной техники соединения.

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