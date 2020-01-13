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13.01.2020 (07:00)

Более 300 военнослужащих десантно-штурмового подразделения ВДВ принимают участие в тактических учениях на Ставрополье

В Ставропольском крае на полигоне Татарка проходят тактические учения с боевой стрельбой с личным составом гвардейского десантного-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

В ходе практического розыгрыша, десантники отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, совершая выход подразделений на полигон, занятие выгодного рубежа,  проведение  манёвра  подразделениями.

Личный состав практически отработал уничтожение условного противника, ведение общевойскового боя с выполнением упражнений практической стрельбы из стрелкового оружия о вооружения боевых машин БМД-2,  удержание района  до подхода главных сил соединения.

В ходе учения командиры показали умение управлять своими подразделениями в различных видах боя с применением новых форм и способов     ведения боевых действий в условиях обстановки, максимально приближенной         к боевой.

Всего в учениях задействовано более 300 военнослужащих и 40 единиц бронированной и автомобильной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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