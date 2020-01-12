12.01.2020 (20:39)
Юнармейцев обучат основам финансовой грамотности
14 января в Центральном Доме «Юнармии» пройдёт тематическая секция для юнармейцев «Финансовая грамотность».
По мере прохождения курса участники сумеют развить мышление, воспитать ответственность в области экономических отношений в семье и обществе, а также приобрести опыт применения знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики.
Основы финансовой грамотности помогают разобраться в современном мире экономики и денег, научиться, как правильно распоряжаться деньгами: зарабатывать и тратить, сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план.
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