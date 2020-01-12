Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2020 (19:30)

В Санкт-Петербурге состоялся первый в 2020 году турнир по хоккею на Кубок Главкома ВМФ России

В соответствии с Планом спортивных мероприятий Военно-Морского Флота на  2020 г., во дворце спорта «Хоккейный»  филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. С-Петербург) состоялся   турнир по хоккею на Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом среди офицерского состава.

В соревнованиях приняли участие офицерские команда Главного командования Военно-Морского Флота «Девятый вал», команды Военного Учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» «Чёрная речка»,  объединённого учебного центра Военно-Морского Флота «Ямал» и   узла связи Главного командования ВМФ «Семь ветров».

В финальном поединке встретились команда «Девятый вал» возглавляемая главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым и «Чёрная речка».

С первых минут матча игроки обеих команд были нацелены только на победу. Первыми открыли счёт и лидировали на протяжении всего матча игроки команды «Девятый вал». В итоге со счётом 9:6 победу одержали офицеры Главного командования Военно-Морского Флота.

Третье место заняла команда «Ямал» обыграв команду «Семь ветров» со счётом 13:0.

По итогам Турнира лучшим нападающим признан капитан команды ВУНЦ ВМФ «Чёрная речка» Валерий Кравченко.

Лучшим защитником турнира признан представитель команды «Девятый вал» капитан 2 ранга Алексей Чабанец, а лучшим вратарём стал лейтенант Дмитрий Морозов из команды «Семь ветров» .

Поздравил победителей, призёров и всех участников Турнира Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов. 

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
В Центре Русского Географического общества при Главном командовании ВМФ России проанализированы итоги второго этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский»
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» зашло в порт Рио-де-Жанейро
Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» ВМФ России сегодня совершит деловой заход в Рио-де-Жанейро
Перспективные проекты в военном кораблестроении и новое морское оружие обсуждены на конференции в Севастополе

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false