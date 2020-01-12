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12.01.2020 (19:09)

Корабельный состав Балтийского флота сдаёт курсовые задачи

С начала учебного года на Балтийском флоте идёт процесс сдачи курсовых задач, который является составной частью программы подготовки каждого корабля к выполнению задач по предназначению.

За прошедший период уже более 10 экипажей успешно отработали элементы боевой и повседневной организации при стоянке корабля в базе, ряд экипажей отработали элементы курсовой задачи К-2 (отработка одиночным кораблём задач по предназначению в море).

В соответствии с методикой проведения подобных мероприятий во всех корабельных соединениях под руководством командиров проходят сдачи курсовой задачи и соответствующие проверки штабами различного уровня.

К выполнению задач привлечён весь корабельный состав Балтийского флота - экипажи эскадренного миноносца «Настойчивый», корветов «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий», «Бойкий», малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, противолодочные корабли и тральщики, патрульные катера - всего свыше 50 кораблей и судов обеспечения.

В рамках сдачи курсовых задач в зимнем периоде обучения также будут проведены выходы в Балтийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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