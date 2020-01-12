12.01.2020 (19:04)

Весёлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» прошли в праздничные дни в соединениях и воинских частях ВДВ

В выходные и праздничные дни в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск, под руководством инструкторов о физической подготовке, прошли весёлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». В них приняли участие офицерские семьи в полном составе.

Команды проходили дистанции, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи в своем соединении. Одна команда состояла из папы, мамы и ребёнка. Среди участников были, как семьи – новички, так и команды с опытом, - которые ждали этого события весь год.

Мероприятия подобного типа помогают сплотить воинский коллектив, а самое главное сближают семьи. В этих соревнованиях всегда побеждает дружба.

По завершению семейной эстафеты команды были награждены медалями и грамотами, а все участники обменялись поздравлениями и улыбками.

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