12.01.2020 (18:50)

В Центре Русского Географического общества при Главном командовании ВМФ России проанализированы итоги второго этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский»

В Центре Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) проанализированы итоги второго этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Маршрут судна пролегал от Лиссабона до Азорских островов, расположенных в центральной части Атлантического океана, и далее вдоль Срединно-Атлантического хребта до разлома Сан-Паулу, а далее к порту Рио-де-Жанейро. Второй этап продлился двадцать семь суток. В ходе второго этапа ОИС «Адмирал Владимирский» пройдено 6110 миль. Всего с начала похода, от момента выхода из Кронштадта 3 декабря, судно прошло 8700 миль. В настоящее время судно находится с деловым заходом в порту Рио-де-Жанейро и 14 января продолжит движение по маршруту экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

Как доложил Адмиралу Николаю Евменову руководитель экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» гидрометеорологические условия на втором этапе похода оценивались как сложные. На участке от п.Лиссабон до Азорских островов и далее до 30° северной широты плавание проходило при штормовом ветре (до 30 м/с) и волнении моря до 7 метров.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно стал Лиссабон. Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

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