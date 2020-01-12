Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2020 (17:11)

В Уфе юнармейцы учились огневой и альпинисткой подготовкам

В Республике Башкортостан в детском спортивно-оздоровительном лагере «Огонек» прошла профильная смена слета «Юнармейская зима-2020» с участием школьников со всей республики.

Юноши и девушки прошли подготовку по основам военной службы, видам экипировки и вооружения Вооружённых Сил РФ, тактико-специальной, огневой и альпинисткой подготовки, по видам оказания первой помощи в экстремальных условиях.

По результатам смены лучшим юнармейцам были вручены грамоты и благодарности.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане российские военнослужащие приступили к боевому слаживанию подразделений на занятиях по боевой подготовке
Инспекторы ВАИ провели занятия по правилам дорожного движения c новосибирскими юнармейцами
Подразделения РТВ и ПВО отразили авиационный удар условного противника на Урале
Более 2000 военнослужащих ЦВО в 2019 году улучшили квалификационные уровни физической подготовленности

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false