12.01.2020 (17:11)

В Уфе юнармейцы учились огневой и альпинисткой подготовкам

В Республике Башкортостан в детском спортивно-оздоровительном лагере «Огонек» прошла профильная смена слета «Юнармейская зима-2020» с участием школьников со всей республики.

Юноши и девушки прошли подготовку по основам военной службы, видам экипировки и вооружения Вооружённых Сил РФ, тактико-специальной, огневой и альпинисткой подготовки, по видам оказания первой помощи в экстремальных условиях.

По результатам смены лучшим юнармейцам были вручены грамоты и благодарности.

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