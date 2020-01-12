12.01.2020 (17:11)
В Уфе юнармейцы учились огневой и альпинисткой подготовкам
В Республике Башкортостан в детском спортивно-оздоровительном лагере «Огонек» прошла профильная смена слета «Юнармейская зима-2020» с участием школьников со всей республики.
Юноши и девушки прошли подготовку по основам военной службы, видам экипировки и вооружения Вооружённых Сил РФ, тактико-специальной, огневой и альпинисткой подготовки, по видам оказания первой помощи в экстремальных условиях.
По результатам смены лучшим юнармейцам были вручены грамоты и благодарности.
Новости по теме:
В Таджикистане российские военнослужащие приступили к боевому слаживанию подразделений на занятиях по боевой подготовке
Более 2000 военнослужащих ЦВО в 2019 году улучшили квалификационные уровни физической подготовленности
Метки: