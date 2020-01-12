12.01.2020 (17:00)

В Таджикистане российские военнослужащие приступили к боевому слаживанию подразделений на занятиях по боевой подготовке

В Таджикистане российские военнослужащие 201 военной базы приступили к боевому слаживанию отделений, расчетов и экипажей боевых машин на занятиях по боевой подготовке.

Мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения вышли на полигоны Ляур и Самбули для проведения тактических учений с боевой стрельбой из штатного вооружения и военной техники. В ходе практических действий военнослужащие отрабатывают навыки совершения маршей, ведения общевойскового боя в обороне и наступлении, а также выполнят нормативы по тактической, инженерной, специальной и огневой подготовкам.

Всего к полевым занятиям привлечено свыше 500 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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