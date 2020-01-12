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12.01.2020 (16:52)

Спортсмен ЦСКА стал лучшим прыгуном в воду 2019 года по версии Европейской лиги плавания

Европейская лига плавания (LEN) назвала лауреатов премии в номинации лучший спортсмен. Спортсмен ЦСКА Александр Бондарь признан лучшим прыгуном в воду Европы 2019 года.

Лауреаты премии определялись по итогам голосования представителей европейских национальных федераций и LEN. Призер чемпионатов мира по прыжкам в воду, двукратный победитель чемпионата Европы, бронзовый призер VII Всемирных военных игр прапорщик Александр Бондарь с результатом 37,5% голосов стал обладателем премии Европейской лиги плавания (LEN) среди прыгунов в воду.

Еще один армейский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, победитель Европейских игр, чемпион VII Всемирных военных игр прапорщик Антон Чупков стал третьим в номинации лучший пловец 2019 года по версии LEN, набравший наряду с Евгением Рыловым 12,2 % голосов. Первенствовал британец Адам Пити (45,8%).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие
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