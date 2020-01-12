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12.01.2020 (16:46)

Шесть армейских саночников выступят в составе сборной России на чемпионате мира в Сочи

В середине февраля на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи пройдет чемпионат мира по санному спорту. В состав российской команды на соревнование вошли шесть спортсменов Центрального спортивного клуба Армии.

Серебряный призер Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира и Европы Татьяна Иванова, многократный призер чемпионатов мира и Европы Роман Репилов, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира Семен Павличенко, победитель и призер этапов Кубков мира, Виктория Демченко, а также Екатерина Катникова, выступающие на одноместных санях, вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Сочи.

Наряду с одиночниками в составе мужских двухместных экипажей российскую команду представят призер чемпионатов мира и Европы Александр Денисьев и бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы Владислав Антонов, а также Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

Перед чемпионатом мира в Сочи пройдет тренировочная неделя, которая начнется 3 февраля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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