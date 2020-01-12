Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2020 (16:39)

Академия Генштаба почти на треть нарастила интенсивность международного сотрудничества в 2019 году

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации более чем на тридцать процентов нарастила интенсивность международного сотрудничества и расширила «географию» связей в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.

Сотрудники академии приняли участие в научных конференциях и провели ряд рабочих встреч в Анголе, Болгарии, Вьетнаме, Израиле, Индии, Индонезии, Китае, Марокко, Монголии, Республике Корее, Румынии, Сербии, Уругвае и др.

В завершившемся году главный военный вуз России посетили около ста военных атташе из 68 иностранных государств, а также делегации стран СНГ, представители Бангладеш, Индии, Ирана, КНР, Камбоджи, Пакистана, Саудовской Аравии, Таиланда, Шри-Ланки, Японии и др. Гости познакомились с учебно-материальной базой академии и условиями обучения военнослужащих зарубежных армий на специальном факультете, выразив заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодных связей в сфере науки и образования.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. За выдающиеся заслуги в подготовке военных кадров академия награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью орденами и медалями зарубежных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского принимает активное участие в выставках различного масштаба
В 2020 году в Военно-воздушной академии пройдет более 80 мероприятий, посвященных 100-летию легендарного ВУЗа ВКС
250 научных докладов подготовила Академии Генштаба в 2019 году
Торжественная церемония выпуска слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации состоялась в Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Метки:
Военная академия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false