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12.01.2020 (14:59)

Инспекторы ВАИ провели занятия по правилам дорожного движения c новосибирскими юнармейцами

Инспекторы 173-й военной автоинспекции провели профилактические занятия по правилам дорожного движения для юнармейцев в Новосибирске.

В ходе занятия инспекторы рассказали детям о правилах безопасного поведения на дорогах, закрепили знания знаков дорожного движения. Был организован показ учебного документального фильма об основных правилах безопасного поведения на дорогах.

Также военнослужащие рассказали юнармейцам об автомобильной технике, специальных средствах и экипировке, стоящей на вооружении в ВАИ Новосибирской области.

В конце занятия, с молодыми патриотами был проведен практический зачет по изученному материалу в виде тестирования с целью снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и повышения качества знания правил поведения на дороге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , Юнармия , ВАИ
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