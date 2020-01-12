12.01.2020 (14:08)
Инспекторы ВАИ ВВО совместно с ГИБДД провели акцию в Амурском территориальном гарнизоне
Военная автоинспекция Восточного военного округа совместно с ГИБДД Амурской области в праздничные дни провели в регионе профилактическую акцию «Трезвый водитель».
На основных маршрутах движений выставлялись совместные временные посты по проверке водителей и транспорта.
В соединениях и воинских частях Белогорского и Благовещенского гарнизонов в ходе занятий до военнослужащих были доведены нормативно-правовые документы и ответственность за вождение в нетрезвом виде. Были рассказаны случаи, когда алкоголь приводил к преступлениям и плохим последствиям.
Кроме того, сотрудники ВАИ проверили порядок прохождения военнослужащими предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, а также другие обязательные мероприятия, выполнение которых исключает допуска к вождению не трезвых водителей.