12.01.2020 (13:31)

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского принимает активное участие в выставках различного масштаба

Военно-космическая академия принимает активное участие в выставках различного масштаба, где сотрудники академии традиционно являются участниками в экспертных комиссиях по оценке и отбору экспонатов, а также представляют свои научно-технические разработки на различных выставочных платформах, такие как Международная выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации», Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международный военно-технический форуме «АРМИЯ» на его базе академия провела 8 круглых столов;

Также, Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского проводит на своей базе Всероссийские открытые выставки «Научно-техническое творчество и инновации», на которых были представлены более 350 проектов.

По итогам участия в выставках академия стала обладательницей грамот, дипломов Международного жюри за инновационные разработки, золотых, серебряных, бронзовых медалей, а также награждена кубком «Лучший стенд военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации».

Наряду с международными и всероссийскими мероприятиями академия стала постоянным участником выставок, проводимых в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, как в рамках Коллегий Министерства обороны Российской Федерации, так и конференций.

За последние 5 лет академия приняла участие в более чем 20 выставках, 3200 конференций, получено академией более 90 патентов на изобретения и полезные модели.

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