12.01.2020 (13:22)
Разведчики танковой армии ЗВО провели лыжную гонку на 5 километров в Нижегородской области
В Нижегородской области на базе отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа состоялся массовый забег на лыжах на 5 км.
Такие соревнования регулярно проводятся в бригаде и это, прежде всего, большой семейный праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки разведчиков и членов их семей, пропаганду спорта и здорового образа жизни.
Программа забега состояла из гонок для мужчин на 5 км, а также на 1 и 3 км для детей и женщин.
По окончанию соревнований командование бригады торжественно наградила победителей во всех номинациях. Всего в забеге приняло участие более 500 военнослужащих и членов их семей.
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