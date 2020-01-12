12.01.2020 (13:15)
В соединении ПВО Балтийского флота началось слаживание боевых расчетов ЗРС С-400 «Триумф»
В соединении противовоздушной обороны Балтийского флота приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
В ходе практических занятий военнослужащие отработают вопросы развертывания ракетных комплексов, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению учебных пусков. Ракетчики проведут тренировки на комплексах управления и системах тактического обеспечения, а также будут совершенствовать навыки работы на транспортно-заряжающих машинах.
На завершающем этапе военнослужащие выполнят электронные пуски из комплексов по различным воздушным целям. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.
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