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11.01.2020 (13:06)

Морские пехотинцы Балтийского флота приступили к выполнению учебно-тренировочных прыжков с парашютом

Более 300 военнослужащих подразделений десантно-штурмового батальона и отдельной разведывательно-десантной роты соединения морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению парашютных прыжков в Калининградской области.

Морские пехотинцы Балтийского флота совершают прыжки в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолётов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации флота. Одновременно осуществляют высадку группы в количестве до 30 человек.

В ходе проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Воздушно-десантная подготовка личного состава морской пехоты Балтийского флота спланирована таким образом, чтобы каждый морской пехотинец совершил не менее двух парашютных прыжков за период обучения. Практическое выполнение парашютных прыжков в зимнем периоде обучения продлится до конца апреля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Воздушно-десантная подготовка , Морская пехота
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