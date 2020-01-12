12.01.2020 (12:52)

Впервые на Тихоокеанском флоте прошёл открытый чемпионат по бадминтону

Впервые на Тихоокеанском флоте (ТОФ) состоялся открытый чемпионат штаба ТОФ по бадминтону.

Состязания проходили в водноспортивном комплексе соединения морской пехоты. В соревновании приняли участие восемь команд по пять человек.

В командном зачёте победила команда соединения морской пехоты ТОФ. Второе место завоевали представители морской инженерной службы ТОФ. Третье место заняли военнослужащие штаба Материально-технического обеспечения.

По итогам чемпионата победители и призёры были награждены медалями и грамотами от спортивного комитета флота.

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