12.01.2020 (12:49)

Во Владивостоке прошёл открытый чемпионат по настольному теннису

Во Владивостоке на базе спортивного центра (морской и физической подготовки, ФАУ МО РФ ЦСКА) состоялся открытый чемпионат штаба Тихоокеанского флота (ТОФ) по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие около 70 военнослужащих. На первом этапе участники выбывали после двух поражений. Шесть сильнейших участников играли по круговой схеме.

В личном зачёте первое место занял мичман Алексей Букин. На втором месте оказался капитан-лейтенант Сергей Блинохватов. Бронзу взял служащий Игорь Спажакин.

В командном зачёте победили военнослужащие управления штаба флота.

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