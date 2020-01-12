12.01.2020 (12:49)
Во Владивостоке прошёл открытый чемпионат по настольному теннису
Во Владивостоке на базе спортивного центра (морской и физической подготовки, ФАУ МО РФ ЦСКА) состоялся открытый чемпионат штаба Тихоокеанского флота (ТОФ) по настольному теннису.
В соревнованиях приняли участие около 70 военнослужащих. На первом этапе участники выбывали после двух поражений. Шесть сильнейших участников играли по круговой схеме.
В личном зачёте первое место занял мичман Алексей Букин. На втором месте оказался капитан-лейтенант Сергей Блинохватов. Бронзу взял служащий Игорь Спажакин.
В командном зачёте победили военнослужащие управления штаба флота.
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