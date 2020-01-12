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12.01.2020 (11:57)

В центре подготовки и боевого применения ВКС состоялась встреча членов отряда Юнармии Астраханской области

В Доме офицеров центра боевой подготовки ВКС состоялась встреча членов отрядов регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Астраханской области с их старшими товарищами и наставниками.

Надежда Зиновьева, Андрей Любивый и Александр Выселко – в прошлом очень активные юнармейцы, а в настоящее время обучающиеся высших военных образовательных организаций в Санкт-Петербурге и Ярославле – рассказали подросткам, входящим в ряды движения, интересующимся его направлениями и желающим стать частью вооружённых сил, о своей деятельности до поступления, особенностях и специфике учебного процесса, а также пообщались на иные интересные темы и ответили на поступившие вопросы.

Важно поставить перед собой цель и идти к ней, используя все возможные разумные методы и средства, в завершение беседы отметили курсанты для подрастающего поколения юнармейцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Южный военный округ , ВВС , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , ВКС
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