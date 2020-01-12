12.01.2020 (11:35)

На кораблях Каспийской флотилии прошли тренировки по борьбе за живучесть

В пунктах постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) в Республике Дагестан и Астраханской области завершились тренировки экипажей кораблей по борьбе за живучесть. Занятия проводились на специальных учебно-тренировочных комплексах (УТК) «Астрахань» и «Каспий».

В условиях, максимально приближенных к боевым, были сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволило военнослужащим в полном объеме освоить приемы и совершенствовать навыки по спасению корабля в условиях поступления забортной воды и возгорания.

В ходе тренировок моряки выполнили задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, ликвидировали пробоины в корпусе корабля и устранили поступление забортной воды, использовав специальные латки.

При тушении пожара моряки экипировались в специальные пожарные костюмы, герметизировали горящий отсек и остановили распространение огня, ликвидировав очаги возгорания.

Все военнослужащие, входящие в состав аварийных партий и пожарных расчетов, справились с поставленными задачами в установленное время.

В тренировках приняли участие аварийные партии из числа расчетов экипажей ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань», базовых тральщиков «Магомед Гаджиев».

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