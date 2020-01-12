12.01.2020 (11:32)

Военнослужащие ЮВО в Армении приняли участие в благотворительной акции «Подари жизнь!»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стали донорами крови в рамках благотворительной акции «Подари жизнь!».

Около 500 военнослужащих и членов их семей сдали кровь в Банк крови города Гюмри. Впервые в благотворительной акции приняли участие школьники старших классов школы Минобороны России в Армении из числа воспитанников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». В общем было собрано около 200 литров крови.

«Для нас это традиционное мероприятие, которое проводится в соединении регулярно для оказания благотворительной безвозмездной помощи жителям Армении», – рассказал командир российского соединения полковник Николай Мартынюк.

В российском соединении «Дни донора» проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже пятнадцатой по счету. В общей сложности за восемь лет в акции в ней приняли участие более 5 тыс. человек из числа российских военнослужащих и членов их семей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице