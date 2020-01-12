Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.01.2020 (11:16)

Повара ЮВО на Северном Кавказе приступили к подготовке к соревнованиям «Полевая кухня»

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе, военнослужащие приступили к подготовке к армейскому этапу состязаний «Полевая кухня».

В подготовке к конкурсу принимает участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

Конкурсанты в полевых условиях приготовят борщ, мясо отварное и рисовую кашу, начальники продовольственной службы – рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, на автомобильных кухнях гороховый суп и второе. Военные пекари будут выпекать хлеб на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к подготовке к конкурсу «Уверенный прием»
Военнослужащие ЮВО приняли участие в экскурсиях по достопримечательностям Абхазии
В Армении стартовала спартакиада «Дружбы» по военизированным видам спорта
В Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизиях ЗВО стартуют первые отборочные соревнования Армейских международных игр-2020

Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Полевая кухня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false