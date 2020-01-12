12.01.2020 (11:16)

Повара ЮВО на Северном Кавказе приступили к подготовке к соревнованиям «Полевая кухня»

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе, военнослужащие приступили к подготовке к армейскому этапу состязаний «Полевая кухня».

В подготовке к конкурсу принимает участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

Конкурсанты в полевых условиях приготовят борщ, мясо отварное и рисовую кашу, начальники продовольственной службы – рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, на автомобильных кухнях гороховый суп и второе. Военные пекари будут выпекать хлеб на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

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