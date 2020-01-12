12.01.2020 (07:54)

На региональный отбор конкурса «Западный Медиа-АС-2020» прислали свыше 120 конкурсных работ из 8 регионов ЦФО

Свыше 120 конкурсных работ прислали журналисты из 8 регионов Центрального Черноземья, освящающие деятельность войск и сил Западного военного округа для отбора окружного этапа конкурса «Западный Медиа-Ас-2020».

Прием заявок комиссией Западном военном округе продолжается до 20 февраля.

Представители центральных и региональных СМИ, блогеров и фотографов принимают участие в девяти номинациях конкурса: сотрудники телевизионных СМИ направляют свои новостные репортажи в номинацию «Лучшие кадры», радиопрограммы будут оцениваться в номинации «Командный голос», печатные материалы комиссия рассмотрит в номинации «Сила слова». Лучший материал, опубликованный в периодических печатных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, жюри оценит в номинации «Стиль жизни». Сотрудники творческих объединений и интернет-изданий направляют свои работы в номинацию «Проект специального назначения». Для сотрудников информагентств предусмотрена номинация «Молния». Традиционно лучшие фотоработы комиссия отберет в номинации «Главный калибр». Для огромного количества журналистов региональных изданий предусмотрена номинация «На острие атаки». Начинающие журналисты получат оценку в специальной номинации «Прорыв».

Материалы-заявки возможно направить по электронной почте на адрес ps-zvo@mil.ru. Видео- и аудио- материалы – в виде «ссылок» для скачивания.

Кроме того, заявка должна содержать краткую биографическую справку об авторе, его фотографию, информацию о представляемом СМИ, а также ссылки, скриншоты, эфирные справки, подтверждающие факт публикации конкурсных материалов в СМИ.

Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля прессы, организованного Министерством обороны Российской Федерации в целях поощрения представителей СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных сил РФ.

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