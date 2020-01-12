12.01.2020 (07:39)

Более 10 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к интенсивной боевой подготовке на военных полигонах в 6 регионах России

Свыше 10 тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа приступили к интенсивной боевой подготовке на военных полигонах в 6 регионах России.

Военнослужащие прошли входной контроль, сдали нормативы по одиночной подготовке и приступили к отработкам ведение огня из комплекса вооружения боевых машин и стрелкового оружия. Также механики-водители боевой техники будут совершенствовать навыки вождения в условиях труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий на 10 оборудованных авто и танкодромах.

Более 60 тыс объектов оснащения полигонов в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской и Тамбовской области позволит расчетам, экипажам и специалистам использовать 100% материально-технической базы и поля родов войск для оттачивания навыков и обучения вновь прибывшего личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных, медицинских и прочих подразделений.

Всего к мероприятиям привлечены свыше 3 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, Т-72БА, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, современные станции и аппаратные связи, артиллерийские системы «Мста-СМ2», «Мста-СМ1», «Мста-С», Мста-Б, «Акация», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Торнадо-Г».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице