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12.01.2020 (06:27)

Висленская мотострелковая дивизия ЗВО получит продолжение программы озеленения в Белгородской области

Штаб Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированный в Белгородской области получит продолжение уникальной программы озеленения для подразделений дивизии.

В 2019 году масштабную программу открыла высадка двух аллей в честь 65-летия Белгородской области, которую высадили на территории филиала парка Патриот. Всего в рамках торжественной высадки деревьев рядом с плацом дивизии будут высажены 28 елей.

До середины сентября 2019 года был завершен второй этап и высажены газоны из специальных сортов клевера.

В 2020 году будет завершена программа по разбивке более 10 розариев, каждый из который будет иметь символичные посылы к военно-тематическим формам в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также начнется первая очередь по высадке сада фруктовых деревьев. Основным деревом для посадки станет – яблоневые виды. Также для озеленения прилегающих к казармам территорий будут высажены можжевеловые кустарники.

В 2020 году воинские части Висленской дивизии высадят аллеи и в Воронежском области. Всего по программе до конца майских праздников будут высажены около 5 тыс. растений, деревьев и цветов с закрытой корневой системой на общей площади в 3 гектара.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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