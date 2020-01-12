12.01.2020 (07:13)

Школьники посетили аэродром Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа

Ученики общеобразовательной школы города Санкт-Петербурга посетили аэродром смешанного транспортного авиационного полка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Военнослужащие организовали для детей экскурсию, в ходе которой школьников ознакомили с историей образования эскадрильи и жизнью военных летчиков.

Летчики продемонстрировали детям современную авиационную технику, ознакомили их с возможностями самолетов и вертолетов, находящихся на аэродроме и предложили желающим примерить летную экипировку. В ходе осмотра специалисты инженерно-технического состава продемонстрировали ученикам общеобразовательной школы некоторые этапы подготовки авиационной техники к вылету.

Также в ходе экскурсии школьники смогли посидеть за штурвалом авиационного тренажера и не только рассмотреть авитехнику вблизи, но и побывать на борту и в кабине десантно-транспортного вертолета Ми-8МТВ-5 и транспортного самолета Ан-26.

Кроме того, военнослужащие эскадрильи показали детям элементы солдатского быта. Гостей аэродрома пригласили осмотреть казармы и пообедать в столовой.

После мероприятия школьники поблагодарили командование и военнослужащих эскадрильи за интересную и познавательную экскурсию.

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