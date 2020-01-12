12.01.2020 (08:15)

Десантники из Иваново определят лучшие артиллерийские и гаубичные расчеты соединения, используя систему КРУС «Стрелец»

Первые отборочные этапы конкурса среди артиллерийских, гаубичных и противотанковых расчетов стартовали в Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении Воздушно-десантных войск.

В конкурсе принимает участие более 200 военнослужащих самоходно-артиллерийских батарей, гаубичных дивизионов и противотанковых взводов соединения. Задействовано более 20 единиц различной модификации.

В ходе первого этапа состязания личный состав посоревнуется в умении решать тактические летучки и огневые задачи, в знаниях матчасти орудий боевых машин и правилах ведения огня из вооружения боевых машин. Кроме того расчеты и экипажи выполнят нормативы по огневой подготовке, стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также проверят свою физическую подготовленность.

Второй этап в феврале пройдет в экстремальных зимних условиях на полигоне, а также в сложной радиоэлектронной обстановке. В ходе боевых стрельб, будет отрабатываться корректировка огня по целям на различных расстояниях в условиях ограниченной видимости. Огневое поражение условного противника будет самоходных артиллерийских орудий «Нона». При этом, выполнив очередные огневые задачи, командно-наблюдательные пункты дивизионов будут совершать маневр на новые рубежи развертывания.

На практике будет отработано умение офицеров применять новейшие комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и давать целеуказания, полученные в режиме онлайн с использованием беспилотников.

Победители смогут представить свою часть на следующем отборочном этапе в рамках своего соединения. Дополнительным стимулом для участников состязаний является рассмотрение к назначению на вышестоящие должности и досрочное присвоение очередного воинского звания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице