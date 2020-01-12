12.01.2020 (08:03)

Офицеры и сержанты ракетных войск и артиллерии определят уровень личной подготовки в ряде конкурсов

Офицеры и сержанты ракетных войск и артиллерии определят уровень личной подготовки в ряде конкурсов. К конкурсам и состязаниям на первых этапах будут привлечены все без исключения командиры дивизионов и батарей ракетных войск и артиллерии.

Лучшие командиры ракетных и артиллерийских дивизионов (батарей) определятся по итогам конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск имени Главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских, реактивных, минометных батарей имени маршала артиллерии В.М.Михалкина.

Выучка и практические навыки сержантского состава будут оценены в ходе проведения конкурса по полевой выучке имени Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы, командира орудия старшины Н.И.Кузнецова.

Кроме того, офицеры рода войск в течение года примут участие в конкурсе на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнем (управлению ракетными ударами).

Среди гаубичных самоходных артиллерийских батарей всех округов, оснащенных современными самоходными гаубицами «Мста-СМ» и комплексами автоматизированного управления огнем «Ринг», будет проведен конкурс на лучшую артиллерийскую батарею имени маршала артиллерии Г.Е.Передельского.

Лучший расчет подготовки данных ракетного комплекса «Искандер» будет определен в конкурсе имени генерал-лейтенанта Н.Н.Мухина.

Помимо этого, в целях повышения боевой готовности, слаженности и уровня боевой подготовки в 2020 году большое внимание будет уделено проведению тактических учений батарей, дивизионов, полков и бригад, а также командно-штабных учений с органами военного управления.

Спланированные мероприятия позволят качественно и в срок подготовить личный состав рода войск к участию в итоговых мероприятиях боевой подготовки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице