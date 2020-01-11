11.01.2020 (19:45)

Тульские десантники отработали действия групп антитеррора на территории военного городка при возникновении внештатных ситуаций

11 января с.г. на территории военных городков Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск прошли плановые тренировки с подразделением антитеррора.

Десантниками отрабатывались практические действия групп при задержании нарушителей, осуществивших проникновение на территорию военных объектов, а также действия дежурной смены при обнаружении взрывоопасных предметов на территории соединения.

В ходе тренировки были отработаны действия по блокированию вооруженной группы дежурным подразделением.

На занятие было привлечено более 100 военнослужащих.

Плановые занятия проводятся с изменением сценария внештатной ситуации, что позволяет повышать обученность личного состава соединения и тренируют его способности принимать нестандартные решения.

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