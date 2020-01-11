11.01.2020 (19:41)

Подразделения РТВ и ПВО отразили авиационный удар условного противника на Урале

Специалисты радиотехнических войск (РТВ) Центрального военного округа, оснащенные современными комплексами радиолокационного обнаружения «Небо-М», совместно с расчетами зенитных ракетных комплексов Центрального военного округа обнаружили и предотвратили авиаудар «противника», в рамках учения в Свердловской области.

В ходе учения по противовоздушной обороне (ПВО) специалисты радиотехнических войск отработали норматив по развертыванию дециметрового модуля, заступили на боевое дежурство и приступили к выполнению задач по мониторингу воздушного пространства. Операторы комплекса «Небо-М» вели опознавание целей при помощи системы «свой-чужой». Одновременно на экране радара находилось до нескольких десятков различных воздушных объектов. При входе воздушного судна в зону мониторинга операторы определяли тип цели, ее координаты и сопровождали объект до момента выхода из зоны.

В роли нарушителей воздушного пространства выступали высотные истребители-перехватчики Миг-31, истребители бомбардировщики Су-34 и вертолеты Ми-24. Авиация условного противника приближались к зоне ПВО с различных направлений, на разных высотах и скоростях, используя средства радиоподавления. Информация о воздушных целях в режиме реального времени передавалась на пункты управления ПВО для условного уничтожения нарушителей.

К проведению учений привлекалось более 50 единиц авиационной и наземной техники и более 300 военнослужащих инженерного состава, специалистов РТВ и ПВО.

Радиолокационный комплекс «Небо-М» предназначен для определения трёх координат целей. В комплексе использованы средства обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии стелс. Для РЛК характерно малое время обнаружения высокоскоростных целей, высокий темп обновления и выдачи информации, в том числе по скоростным и маневрирующим объектам. РЛК «Небо-М» способен одновременно отслеживать около 200 целей и покрывать воздушное пространство в радиусе более 300 км.

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