11.01.2020 (19:36)

Более 2000 военнослужащих ЦВО в 2019 году улучшили квалификационные уровни физической подготовленности

По результатам итоговой проверки уровня физической подготовки за 2019 год количество военнослужащих Центрального военного округа, выполнивших квалификационные нормативы, увеличилось на 5% и составило более 2000 человек.

Улучшению показателей физической готовности военнослужащих способствовало качественная реализации мероприятий физической подготовки и спортивно-массовых мероприятий. В ходе проверки уровня физической подготовки военнослужащие выполняли упражнения на силу, скорость и выносливость. Для определения силовых показателей военнослужащие выполняли подтягивание на перекладине, подъем переворотом и сгибание рук в упоре лежа. Упражнения на скорость включали в себя челночный бег 10x10 метров, бег на 60 и 100 метров. Выносливость фиксировалась по временным результатам кросса на дистанции 1, 3 и 5 км.

Благодаря успешному выполнению квалификационных нормативов военнослужащие существенно увеличили размер дополнительных ежемесячных выплат, в зависимости от подтвержденной квалификации они составляют от 15% до 100% оклада по воинской должности.

В 2020 году планируется провести более 3000 мероприятия физической подготовки, что позволит еще больше увеличить число военнослужащих, выполнивших квалификационные уровни.

Кроме того, по итогам 2019 года количество военнослужащих, имеющих спортивные разряды, увеличилось почти на 1000 человек и составляет более 9 тысяч человек.

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