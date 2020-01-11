11.01.2020 (19:08)
Инспекторы ВАИ провели акцию «Ремень безопасности» в Пензенской области
Военная автомобильная инспекция Центрального военного окруа провела в Пензенской области акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военнослужащими.
В ходе акции инспекторы проверяли использование водителями и пассажирами штатных ремней безопасности, их техническое состояние, в частности отсутствие надрывов. На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
Всего в ходе акции были проверены около 250 автомобилей.
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