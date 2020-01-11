11.01.2020 (17:47)

К отбору российской команды на конкурс «Мастера артиллерийского огня» привлекут 100% минометных подразделений

Отбор личного состава для участия в конкурсе будет осуществлен в ходе четырех отборочных этапов, при этом к первому этапу, который проходит непосредственно в соединениях и воинских частях, планируется привлечь 100% минометных подразделений Сухопутных войск, Северного флота и Воздушно-десантных войск.

Минометчики Южного военного округа уже провели состязания первого отборочного этапа, в оставшихся округах первый этап начнется с февраля.

В рамках АрМИ-2020 в августе-сентябре будущего года на территории Республики Казахстан пройдет конкурс «Мастера артиллерийского огня». В конкурсе планируют принять участие команды 14 стран.

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