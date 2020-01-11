11.01.2020 (17:22)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведут три дня открытых дверей в первом квартале текущего года

В Михайловской военной артиллерийской академии запланировано проведение трех «Дней открытых дверей» в первом квартале текущего года. В них могут принять участие старшеклассники общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, их родители и желающие получить одно из престижнейших высших военных образований.

Командование и профессорско-преподавательский состав академии расскажут гостям о направлении деятельности академии, особенности обучения на ракетных и артиллерийских факультетах. Каждый желающий будет проинформирован о порядке поступления в академию.

Посетить мероприятия «День открытых дверей» Михайловской военной артиллерийской академии в первом квартале 2020 года можно будет в следующие даты: 31.01.2020 г., 28.02.2020 г. и 27.03.2020 г.

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