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11.01.2020 (13:49)

Новобранцы Балтийского флота приступили к обучению по программе интенсивной общевойсковой подготовки

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в соединения и воинские части Балтийского флота, приступили к обучению по программе интенсивной общевойсковой подготовки. Всего к учебным занятиям привлечено более 3-х тысяч военнослужащих, призванных осенью-зимой 2019 года.

С военнослужащими проводятся комплексы занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Все новобранцы выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, новобранцы изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

Следующим этапом боевой подготовки станет отработка военнослужащими практических действий в составе подразделений и боевых расчётов.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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