11.01.2020 (13:52)

Кафедра информационной безопасности Академии Генштаба отменила 19-летие со дня создания

11 января кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба отметила 19 лет со дня создания, получив поздравления от командования военного вуза, ветеранов, коллег и выпускников. Сформированная в 2001 году на основании директивы Генштаба, кафедра за короткие сроки разработала базовый курс учебных дисциплин и внедрила методику их преподавания. Уже в 2007 году коллектив был удостоен медали Совета Безопасности РФ и диплома Государственной Думы «За вклад в подготовку специалистов в области информационной безопасности».

Сегодня в единой системе высших учебно-научных центров кафедра информационной безопасности Академии Генштаба выступает головной организацией, осуществляющей подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в профильной области.

Коллектив кафедры ежегодно задействован по специальным вопросам в крупнейших учениях: «Кавказ-2016», «Запад-2017», «Восток-2018» и «Центр-2019». Преподаватели и ученые на постоянной основе изучают инновации в сфере информационных технологий, обмениваются опытом с коллегами на конференциях и «круглых столах», готовят соответствующие рекомендации органам военного управления.

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