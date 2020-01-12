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12.01.2020 (10:00)

В пункте базирования кораблей Черноморского флота прошла тренировка по противовоздушной обороне

В пункте базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) прошла тренировка по противовоздушной обороне (ПВО).

В соответствии с замыслом учения дежурная смена центра управления штаба флота совместно с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны провела тренировку по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника.

В ходе тренировки от центра управления на боевые посты ПВО кораблей были отправлены целеуказания, смоделированные электронным способом.

 Корабельные боевые посты обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.

В тренировке приняли участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Вышний Волочек».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Учения
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