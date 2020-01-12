12.01.2020 (10:00)
В пункте базирования кораблей Черноморского флота прошла тренировка по противовоздушной обороне
В пункте базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) прошла тренировка по противовоздушной обороне (ПВО).
В соответствии с замыслом учения дежурная смена центра управления штаба флота совместно с корабельными расчётами постов противовоздушной обороны провела тренировку по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника.
В ходе тренировки от центра управления на боевые посты ПВО кораблей были отправлены целеуказания, смоделированные электронным способом.
Корабельные боевые посты обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.
В тренировке приняли участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Вышний Волочек».