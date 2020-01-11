11.01.2020 (13:41)

Новогодние праздники для астраханских военнослужащих Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил прошли под эгидой спорта

Традиционно, утром 1 января все желающие жители столицы Каспия собрались в Астраханском Кремле на новогоднюю пробежку. Более 50 защитников Отечества с семьями приняли участие в забеге. Самые опытные и выносливые пробежали маршрут протяженностью 4000 метров. Новички выбрали трассу полегче – 1600 метров.

Майор Артем Костюк в кроссе участвовал впервые. По его словам, он получил море положительных эмоций. «Несмотря на прохладный и сырой ветер, - говорит Артем, - утро нового года стало для меня бодрящим, спортивным и, самое главное, здоровым! Я получил огромный заряд энергии на весь наступивший год!».

Зарядившись спортивным духом, уже 3 января военнослужащие воинских частей Астраханского и Ашулукского местных гарнизонов и их близкие собрались на спортивный праздник. В программе - семейная эстафета, соревнования по мини-футболу и настольному теннису. Поддержать своих кураторов и вместе с ними бороться за звание самых выносливых и спортивных пришли активисты отрядов астраханского регионального отделения ВВПОД «Юнармия». Для всех присутствующих ребята подшефного юнармейского отряда показали танцевальный номер.

Даша Малахова - активная участница военно-патриотического движения «Юнармия». Несмотря на загруженность (девочка занимается скалолазанием и музыкой), она не пропускает ни одного мероприятия, организованного Центром ВКС. В семейной эстафете команда Даши заняла первое место.

«Я очень люблю посещать подобные соревнования, - делится впечатлением Дарья,- это повод провести время с любимой семьей, укрепить здоровье и возможность сравнить свои спортивные навыки с другими участниками».

Второе и третье места в эстафете заняли семьи Куралесиных (центр АСУ) и Чернышевых (центр боевого применения РТВ).

Лидерами призовой тройки по мини-футболу стала команда центра боевого применения (истребительной авиации) (аэродром Приволжский), серебро в честной борьбе завоевал юнармейский отряд, бронза по праву досталась центру боевого применения (ЗРВ) (полигон Ашулук).

Начальник Центра боевой подготовки и боевого применения (ВКС) полковник Алексей Ротько поздравил победителей, вручил кубки и медали, а самым юным участникам - сладкие подарки.

Завершили череду новогодних спортивных состязаний соревнования по волейболу и силовая эстафета. Из 5 команд обладателями золотой медали стали военнослужащие ЦБПр (ИА) аэродром Приволжский, серебряной – команда управления ЦБП и БПр (ВКС) г.Астрахань и бронзовой – центр АСУ.

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